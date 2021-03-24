В НБУ назвали ключову причину різкого падіння економіки України

В Україні в 2020-му реальний ВВП скоротився на 4% в річному вимірі після зростання на 3,2% у 2019 році. У IV кварталі падіння економіки сповільнилося до 0,5% г/г. Ключовим фактором падіння ВВП минулого року було скорочення інвестицій.

Фактичний показник ВВП практично відповідав оцінці Нацбанку, опублікованій в інфляційному звіті за січень 2021 року (4,4%). Менше падіння економіки в IV кварталі, ніж очікував регулятор, було обумовлено поліпшенням показників низки секторів: будівництва, промисловості, торгівлі. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Зазначається, що основними факторами падіння ВВП у 2020-му стали карантинні обмеження, введені в Україні й у світі через поширення коронавірусу, а також зниження внутрішнього попиту, перш за все інвестиційного, через пов'язані з пандемією невизначеності. Водночас українська економіка виявилася більш стійкою до поточної кризи порівняно з попередніми. Коронакриза не супроводжувалася стрімкою девальвацією та інфляцією, а падіння реального ВВП виявилося не таким істотним, як очікувалося на початку кризи.

Експорт товарів і послуг зменшився на 5,6% через більш низькі врожаї 2020 року та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема залізної руди. Скорочення показника стримували рекордний урожай 2019 року, який експортували в першій половині 2020-го, стабільний світовий попит на продовольство і швидке відновлення економіки Китаю.

При цьому падіння імпорту було глибше (9,6%). Це обумовлено слабким споживчим попитом у першому півріччі, а також скороченням інвестиційного попиту та обмеженням зарубіжного туризму протягом року.

Нагадаємо, світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також у різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижчий від докризових показників.

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