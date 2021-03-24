В НБУ назвали ключевую причину резкого падения экономики Украины

В Украине в 2020-м реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году. В IV квартале падение экономики замедлилось до 0,5% г/г. Ключевым фактором падения ВВП в прошлом году было сокращение инвестиций.

Фактический показатель ВВП практически соответствовал оценке Нацбанка, опубликованной в инфляционном отчете за январь 2021 года (4,4%). Меньшее падение экономики в IV квартале, чем ожидал регулятор, было обусловлено улучшением показателей ряда секторов: строительства, промышленности, торговли. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что основными факторами падения ВВП в 2020-м стали карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире из-за распространения коронавируса, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, из-за связанной с пандемией неопределенности. В то же время украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими. Коронакризис не сопровождался стремительной девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса.

Экспорт товаров и услуг уменьшился на 5,6% по причине более низких урожаев 2020 года и усиления конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности железной руды. Сокращение показателя сдерживали рекордный урожай 2019 года, который экспортировали в первой половине 2020-го, стабильный мировой спрос на продовольствие и быстрое восстановление экономики Китая.

При этом падение импорта было глубже (9,6%). Это обусловлено слабым потребительским спросом в первом полугодии, а также сокращением инвестиционного спроса и ограничением зарубежного туризма в течение года.

Напомним, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

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