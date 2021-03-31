Україна відмовилася від співпраці з РФ з туризму: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України призупинив дію угоди з Росією про співпрацю в галузі туризму. Рішення ухвалили у зв'язку із здійсненням збройної агресії РФ проти України.

Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 березня, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube. Міністерство закордонних справ України в установленому порядку має повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії угоди.

Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві. Дія даної угоди про співпрацю в галузі туризму припиняється, тому що "у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво в зазначеній галузі з країною-агресором припинено, а перспективи налагодження такої співпраці в подальшому відсутні".

"Ухвалення відповідної постанови Кабінетом міністрів України стане завершальним етапом виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призупинив дію угоди з Росією про взаємне заснування торгових представництв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії повідомили про припинення дії угоди між урядами Росії і України про взаємне заснування торгових представництв. Це угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.