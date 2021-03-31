Украина отказалась от сотрудничества с РФ по туризму: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. Решение приняли в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

Решение приняли во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube. Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке должно уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Действие данного соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, так как "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".

"Принятие соответствующего постановления Кабинетом министров Украины станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения", – говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сообщили о прекращении действия соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств. Это соглашение действовало между странами с октября 1992 года.