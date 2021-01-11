Україна може втратити до 100 млрд, країні загрожує розвал сільського господарства – учасник ринку про зниження ПДВ для Веревського

В Україні через рішення знизити ПДВ з 14 до 20% для виробників окремої сільськогосподарської сировини може розвалитися обробна галузь. Різниця в сплаті податків може призвести до банкрутства підприємств, які створюють додану вартість, у такому разі бюджет втратить до 100 млрд грн.

Про це OBOZREVATEL розповів один з учасників ринку, який побажав залишитися анонімним. За його словами, різниця в розмірі ПДВ для того, хто виробляє сировину і того, хто використовує цю сировину для виробництва готової продукції, призведе до банкрутства останніх.

"Візьміть, наприклад, борошно, хліб. Зерно в ціні становить 75-80%. Як можна припустити, щоб за зерно платили 14%, а за хліб – 20% ПДВ. Візьміть будь-яку країну – Польщу, Німеччину, чому не взяти їхній закон? Чому вигадали закон, який не відповідає жодній логіці. Сировина з ПДВ в 14%, а готова продукція з нього – 20%. Ми просто знищимо галузь. У результаті наші бідні українці похилого віку не отримають пенсії, не буде коштів. Це закон зі знищення економіки країни, ми просто ведемо країну до голоду, до біди", – розповідає учасник ринку.

Раніше OBOZREVATEL звертався до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №3656, який знижує ПДВ з 20 до 14% для частини аграріїв. Таке нововведення призведе до прямих втрат бюджету в розмірі близько 16 млрд грн. До того ж сам документ виписаний під бізнес олігарха Андрія Веревського (власник компанії "Кернел").

Проти законопроєкту виступила найбільша профільна асоціація "Український клуб аграрного бізнесу". Не підтримав документ і глава фінансового комітету Данило Гетманцев. Незважаючи на це, депутатська група "Довіра", яку пов'язують з Андрієм Веревським, частина "слуг народу" і ще низка депутатів ухвалила згубне для українського бюджету рішення.

Законопроєкт №3656 не тільки призведе до падіння доходів бюджету, а й створить нерівні умови для аграріїв всередині країни:

законопроєкт створить преференції для окремих великих латифундистів, головний з яких Андрій Веревський (група "Кернел");

бюджет через зниження ПДВ втратить близько 16 млрд грн;

низка народних депутатів, ймовірно, підтримали законопроєкт унаслідок впливу з боку Веревського;

через ухвалення такого закону влада фактично визнає свою співпрацю з аграрним олігархом, тим самим підриваючи до себе довіру.

Як розповів учасник ринку, завдяки вжитим ще наприкінці 90-х рішень про стимулювання розвитку аграрної галузі Україна зайняла лідируючу позицію у світі серед виробників сельзозпродукції. Тепер всі досягнення можуть нівелювати, а галузь розвалити. Втрати держави тільки на ПДВ становитимуть близько 16 млрд грн, проте наслідки будуть більш істотними. Під загрозою опиниться ціла галузь.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини, він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.