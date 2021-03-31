У Світовому банку очікують зростання економіки України: як змінився прогноз

Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2021-го з 3% до 3,8%.

Прогноз зростання ВВП на рівні 3,8% підкріплений позитивними базовими ефектами в сільському господарстві та переробній промисловості й з урахуванням того, що в першій половині 2021 року можливі подальші тимчасові труднощі через затримки з вакцинацією. Про це повідомляється в економічному огляді Світового банку за березень.

Зі свого боку прогноз зростання ВВП на 2022 рік погіршено до 3% порівняно з 3,1%, прогнозованих раніше. Очікується, що рівень бідності, заснований на порозі в $5,5 в день, знизиться до 2,5 відсотка 2021 року, що аналогічно рівню 2019 року. Прискорення темпів реформ є ключовим фактором для досягнення більш швидкого економічного зростання та скорочення масштабів бідності в 2022 і 2023 роках.

Нагадаємо, світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. Водночас економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також у різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижчий за докризові показники.

У МВФ прогнозують, що сукупний дохід на душу населення в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, у період з 2020 до 2022 рік на 22% нижчий, ніж це було б без пандемії. Це може призвести до того, що з початку пандемії майже 90 мільйонів людей опиняться за межею бідності.

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