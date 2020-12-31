У США вимагають конфіскувати нерухомість Коломойського: звинувачують у відмиванні грошей з ПриватБанку

Міністерство юстиції США подало позов щодо конфіскації майна колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У відомстві стверджують, що комерційна нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, незаконно виведених з ПриватБанку в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Крім нерухомості в Клівленді, за версією Мін'юсту, колишні власники придбали також будівлі в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас).

У трьох скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік. У заявах стверджується, що вони відмивали частину незаконних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрській філії ПриватБанку.

У Сполучених Штатах створили мережу організацій (в назвах було слово "Оптима") для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів.

"Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що підлягають конфіскації: офісну вежу, відому як 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо, офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк Далласа, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить понад 60 мільйонів доларів", – йдеться в заяві.

Ініціативу щодо повернення активів очолює група прокурорів з відділу по боротьбі з відмиванням грошей і поверненням активів кримінального відділу у співпраці з федеральними правоохоронними органами.

У 2015 році ФБР сформувало по всій країні міжнародні загони по боротьбі з корупцією для усунення національних і міжнародних наслідків корупції за кордоном.

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