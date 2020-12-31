В США требуют конфисковать недвижимость Коломойского: обвиняют в отмывании денег из ПриватБанка
Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В ведомстве утверждают, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно выведенных из ПриватБанка в Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Кроме недвижимости в Кливленде, по версии Минюста, бывшие собственники приобрели также здания в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).
В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. В заявлениях утверждается, что они отмывали часть незаконных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка.
В Соединенных Штатах создали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства.
"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню, известную как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк Далласа, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов", – говорится в заявлении.
Инициативу по возвращению активов возглавляет группа прокуроров из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами.
В 2015 году ФБР сформировало по всей стране международные отряды по борьбе с коррупцией для устранения национальных и международных последствий коррупции за рубежом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.
В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.
18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.
Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.
24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.