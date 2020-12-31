В США требуют конфисковать недвижимость Коломойского: обвиняют в отмывании денег из ПриватБанка

Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В ведомстве утверждают, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно выведенных из ПриватБанка в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Кроме недвижимости в Кливленде, по версии Минюста, бывшие собственники приобрели также здания в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. В заявлениях утверждается, что они отмывали часть незаконных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка.

В Соединенных Штатах создали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства.

"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню, известную как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк Далласа, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов", – говорится в заявлении.

Инициативу по возвращению активов возглавляет группа прокуроров из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами.

В 2015 году ФБР сформировало по всей стране международные отряды по борьбе с коррупцией для устранения национальных и международных последствий коррупции за рубежом.

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