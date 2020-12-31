У США вимагають конфіскувати нерухомість Коломойського: звинувачують у відмиванні грошей з ПриватБанку
Міністерство юстиції США подало позов щодо конфіскації майна колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У відомстві стверджують, що комерційна нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, незаконно виведених з ПриватБанку в Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Крім нерухомості в Клівленді, за версією Мін'юсту, колишні власники придбали також будівлі в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас).
У трьох скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік. У заявах стверджується, що вони відмивали частину незаконних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрській філії ПриватБанку.
У Сполучених Штатах створили мережу організацій (в назвах було слово "Оптима") для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів.
"Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що підлягають конфіскації: офісну вежу, відому як 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо, офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк Далласа, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить понад 60 мільйонів доларів", – йдеться в заяві.
Ініціативу щодо повернення активів очолює група прокурорів з відділу по боротьбі з відмиванням грошей і поверненням активів кримінального відділу у співпраці з федеральними правоохоронними органами.
У 2015 році ФБР сформувало по всій країні міжнародні загони по боротьбі з корупцією для усунення національних і міжнародних наслідків корупції за кордоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.