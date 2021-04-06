У Польщі зростає попит на українських заробітчан – дослідження

У Польщі 56% роботодавців наймають іноземців, а 42% хочуть, щоб люди з інших країн працювали у них довгостроково. Пандемія COVID-19 не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців. Польські роботодавці планують і в подальшому наймати працівників із нашої країни.

Про це повідомляє "Соцпортал" із посиланням на дані OLX Робота. Найчастіше польські роботодавці пропонують роботу в сфері будівництва (30%), логістики та перевезень (25%), обслуговування та громадського харчування (20%) і виробництва (11%).

Зазвичай серед співробітників у польських компаніях переважають не тільки українці. Так, 40% роботодавців розповіли, що у них працюють до 10% українців, 17% назвали цифру 10-25%, 15% визначили працевлаштованість наших співвітчизників на 25-50%, ще 15 – на 50-75%.

Найчастіше польські роботодавці відбирають українців за рекомендацією знайомих (54%). Або ж шукають напряму – через сайти з пошуку роботи (53%).

88% респондентів говорять, що умови праці для поляків і українців у них не відрізняються. А серед того, що вони гарантують працівникам з України, найчастіше називають:

нормований робочий день – 66%;

бонуси за гарні результати праці – 51%;

оплачуване житло – 27%.

Так, 56% розповіли, що пандемія коронавірусу не сильно вплинула на кількість залучених до роботи в Польщі українців. Ще 30% поділилися, що наразі наймають трохи менше наших пошукачів. У 77% роботодавців не змінилися плани щодо тривалості надання роботи для іноземців – вони не планують зменшувати або збільшувати терміни працевлаштування.

При цьому 9 із 10 польських власників бізнесу навіть не урізали зарплати заробітчанам. А ті, кому ж довелося це зробити (8%), – частіше скорочували їх щонайбільше на чверть.

Нагадаємо, конкуренція українських і польських роботодавців є одним із факторів, який підштовхує зарплати в країні до зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: