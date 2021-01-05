У Чехії запустили газопровід, який з'єднають із "Північним потоком-2"

У Чехії ввели в експлуатацію газопровід, який з'єднають із наземним продовженням "Північного потоку-2" магістраллю EUGAL.

Про це з посиланням на чеського оператора Net4Gas повідомляє видання DW. Новий газопровід починається в Чехії на кордоні з німецькою Саксонією, там він з'єднується із СП-2, який проходить балтійським узбережжям Німеччини.

Закінчується газопровід на заході Чехії в газовому розподільчому центрі неподалік від кордону з німецькою Баварією. Там він з'єднаний із центрально-європейським газопроводом MEGAL, який тягнеться від баварського Вайдхауса до Медельсхайма на німецько-французькому кордоні.

Де з'єднають газопроводи google.com/maps

Максимальна пропускна здатність газопроводу становить 27,5 мільярда кубометрів газу на рік. В Отвіце неподалік від Хомутова була споруджена газокомпресорна станція для підвищення тиску газу, який він втрачає за багато кілометрів шляху. Будівництво газопроводу почалося 2017 року та коштувало 540 мільйонів євро.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

З 2021-го під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.