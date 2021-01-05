В Чехии запустили газопровод, который соединят с "Северным потоком-2"

В Чехии ввели в эксплуатацию газопровод, который соединят с наземным продолжением "Северного потока-2" магистралью EUGAL.

Об этом со ссылкой на чешского оператора Net4Gas сообщает издание DW. Новый газопровод начинается в Чехии на границе с немецкой Саксонией, там он соединяется с СП-2, который проходит по балтийскому побережью Германии.

Заканчивается газопровод на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе.

Где соединят газопроводы google.com/maps

Максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год. В Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

С 2021-го под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.