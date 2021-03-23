Творець Twitter продав свій перший твіт майже за $3 млн

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
1,9 т.
Творець Twitter Джек Дорсі

Творець Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за 2,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє видання Reuters. Твіт має форму невзаємозамінного токена (NFT). Твіт – "просто налаштовую свій twttr" – був першим твітом Дорсі, зробленим 21 березня 2006 року.

Творець Twitter продав свій перший твіт майже за $3 млн

Non Fungible Token (NFT) – невзаємозамінний запис у блокчейні. Такий токен – унікальний і його не можна підробити. Тому NFT використовують для того, щоб закріпити свої авторські права.

Джек Дорсі – один із найвідоміших прихильників біткоїну. Його статки оцінюють у $13,4 млрд. У 2020 році Дорсі пожертвував $1 млрд фонду Start Small на всесвітню боротьбу з COVID-19.

Раніше компанія Injective Protocol викупила у нью-йоркській галереї роботу Бенксі і спалила її в прямому ефірі, щоб створити невзаємозамінний NFT-токен.

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