Творець Twitter продав свій перший твіт майже за $3 млн

Творець Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за 2,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє видання Reuters. Твіт має форму невзаємозамінного токена (NFT). Твіт – "просто налаштовую свій twttr" – був першим твітом Дорсі, зробленим 21 березня 2006 року.

Non Fungible Token (NFT) – невзаємозамінний запис у блокчейні. Такий токен – унікальний і його не можна підробити. Тому NFT використовують для того, щоб закріпити свої авторські права.

Джек Дорсі – один із найвідоміших прихильників біткоїну. Його статки оцінюють у $13,4 млрд. У 2020 році Дорсі пожертвував $1 млрд фонду Start Small на всесвітню боротьбу з COVID-19.

Раніше компанія Injective Protocol викупила у нью-йоркській галереї роботу Бенксі і спалила її в прямому ефірі, щоб створити невзаємозамінний NFT-токен.

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