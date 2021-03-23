Творець Twitter продав свій перший твіт майже за $3 млн
Творець Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за 2,9 мільйона доларів.
Про це повідомляє видання Reuters. Твіт має форму невзаємозамінного токена (NFT). Твіт – "просто налаштовую свій twttr" – був першим твітом Дорсі, зробленим 21 березня 2006 року.
Non Fungible Token (NFT) – невзаємозамінний запис у блокчейні. Такий токен – унікальний і його не можна підробити. Тому NFT використовують для того, щоб закріпити свої авторські права.
Джек Дорсі – один із найвідоміших прихильників біткоїну. Його статки оцінюють у $13,4 млрд. У 2020 році Дорсі пожертвував $1 млрд фонду Start Small на всесвітню боротьбу з COVID-19.
Раніше компанія Injective Protocol викупила у нью-йоркській галереї роботу Бенксі і спалила її в прямому ефірі, щоб створити невзаємозамінний NFT-токен.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
курс біткоїну в разі, якщо поточний тренд повторить траєкторію 2017 року (тоді був стрибок), може злетіти з 40 000 до 390 000 доларів.
Біткоїн може подорожчати з $ 37 558 до $ 41 000 за монету, оскільки критично важливий технічний бар'єр у $ 35 000 уже подолали. Причиною зростання стане високий рівень попиту на криптовалюту.