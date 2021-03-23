Создатель Twitter продал свой первый твит почти за $3 млн

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
1,1 т.
Создатель Twitter Джек Дорси

Создатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает издание Reuters. Твит имеет форму невзаимозаменяемого токена (NFT). Твит – "просто настраиваю свой twttr" – был первым твитом Дорси, сделанным 21 марта 2006 года.

Создатель Twitter продал свой первый твит почти за $3 млн

Non Fungible Token (NFT) – невзаимозаменяемая запись в блокчейне. Такой токен – уникальный и его нельзя подделать. Поэтому NFT используют для того, чтобы закрепить свои авторские права.

Джек Дорси – один из самых известных сторонников биткоина. Его состояние оценивают в $13,4 млрд. В 2020 году Дорси пожертвовал $1 млрд фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19.

Ранее компания Injective Protocol выкупила у нью-йоркской галереи работу Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире, чтобы создать невзаимозаменяемый NFT-токен.

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