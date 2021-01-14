Ціну на газ ще не знизили, але МВФ уже стурбований: Марченко розповів про позицію кредиторів

У МВФ стурбовані тим, що Кабінет міністрів планує знизити тариф на газ до кінця опалювального сезону на 30% до 6,99 грн за куб.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання щодо ринкового тарифоутворення.

Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не ухвалено. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що постійно проводяться консультації зокрема з Міжнародним валютним фондом.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір скерувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що Україна може отримати одразу два транші від Міжнародного валютного фонду.