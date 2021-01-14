Цену на газ еще не снизили, но МВФ уже обеспокоен: Марченко рассказал о позиции кредиторов

В МВФ обеспокоены тем, что Кабинет министров планирует снизить тариф на газ до конца отопительного сезона на 30% до 6,99 грн за куб.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразования.

Марченко подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что постоянно проводятся консультации в частности с Международным валютным фондом.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали -то очень плохое, пока нет", – заявил министр.