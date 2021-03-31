США можуть розширити фінансову підтримку України

Нова адміністрація Сполучених Штатів вивчає способи розширення фінансової підтримки України.

Україна в результаті реформ змогла ефективно отримати доступ до світових ринків капіталу для задоволення своїх потреб в запозиченнях, і успішна програма реформ тільки поліпшить ринковий стан країни. Про це повідомила економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нова адміністрація вивчає багато способів, як може розширити підтримку України, але Сполучені Штати не пропонують такого виду гарантії вже кілька років", – додала вона.

Економічна радниця посольства США зазначила, що Україна продовжує мати доступ до значних обсягів недорогого фінансування шляхом своїх угод з МВФ, Світовим банком і Європейським Союзом.

"Щоб отримувати це фінансування, Україні потрібно буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету і центрального банку", – резюмувала Боулдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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