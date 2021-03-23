Росія в Криму знищує водні ресурси – МЗС України
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявила, що російська мілітаризація Криму і перенаселення півострову призводить до знищення водних та інших природних ресурсів.
Про це вона написала в своєму Facebook. "Не секрет, що мілітаризація Росією українського півострова та активне переселення в окупований Крим громадян РФ (за різними даними їх кількість сягає щонайменше 500 тис.) призводить до знищення водних та інших природних ресурсів, ставлячи півострів під загрозу екологічної катастрофи", – повідомила вона .
Також Джеппар зазначила, що активне буріння свердловин для використання грунтових вод призводить до засолення грунту. "І це лише верхівка айсберга", – додала заступник міністра.
"Міністерство закордонних справ України доводить цю позицію світу в постійному режимі, посилаючись на міжнародне право та конкретні факти наслідків окупації, в тому числі в сфері екології. Це, до речі, один з пріоритетів діяльності Кримської платформи", – написала Джеппар.
Вона додала, що це фактично та ситуація, коли Росія намагається уникнути відповідальності за поставку води для населення, намагаючись перекинути її на Україну в різний спосіб. При цьому відповідно до міжнародного права, зокрема в четвертій Женевської конвенції, визначається обов'язок держави-окупанта за поставку ресурсів для захищеного населення. "Вода є таким ресурсом. Країна-окупант – Росія. Захищене населення – громадяни України", – підсумувала заступник міністра.
Нагадаємо, в підприємстві "Вода Криму" повідомили, що за останній тиждень істотних приток в водосховища не спостерігається. "Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони зовсім небагато перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали з західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води з сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", – заявив Баженов.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Дощовий приплив води у водосховища окупованого Росією Криму навесні складе 25-65%. Це не поліпшить ситуацію з нестачею води на півострові.
Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов знову заявив про необхідність будівництва в Ялті опріснювальної установки, щоб "забезпечити стабільне водопостачання регіону".