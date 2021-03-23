ПриватБанк ввів ліміти на перекази: операції відхиляють

Приватбанк відхиляє платежі на картку "Ключ до рахунку", яка дозволяє підприємству проводити будь-які розрахунки: оплачувати покупки за кордоном і в інтернеті, а також замінює виснажливі чекові книжки з їхніми високими тарифами на зняття готівки.

Про це повідомляє видання UBR. Викликано це тим, що для картки встановлено ліміт у 30 тис. на місяць на прийом платежів. Обмеження введено на підставі вимог фінмоніторингу.

"За вимогами НБУ щодо платежів на користь суб'єкта підприємницької діяльності обов'язково в призначенні платежу вказувати, за що платіж, від кого, на підставі чого, з НБУ або без", – пояснив прессекретар Приватбанку Олег Серга.

Водночас у держбанку підкреслюють, що обмеження стосується винятково переказів на корпоративні картки й не вплине на перекази на картки фізосіб. Експерти згодні з логікою Приватбанку – для карток, пов'язаних із бізнесом, важлива доцільність платежів.

"Банк у цьому випадку має рацію. Хоча це і картка, щоб знімати готівку, це все одно бізнес. На неї повинні поширюватися ті ж вимоги щодо позначення мети платежу, що і на підприємство. Туди може приходити тільки виторг. Але нею можна розраховуватися, знімати готівку", – прокоментувала податкова консультантка Київського центру підтримки розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому разі, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.