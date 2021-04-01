Податкова в Україні перевиконала план надходжень: зростання по ПДВ склало 1,5 рази

В Україні Державна податкова служба (ДПС) в березні перевиконала план по надходженнях до бюджету на 3 млрд грн. У порівнянні з минулим роком, надходження збільшилися на 6,3 млрд грн.

Про це йдеться в звіті ДПС. Так, індикатив становив 54,7 млрд грн, а вдалося зібрати 57,7 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

податкова перевиконала план на 3 млрд грн;

в порівнянні з минулим роком, вдалося зібрати на 6,3 млрд грн більше;

з ПДВ индикатив перевиконала на 2,3 млрд грн (зібрали 13 млрд грн при плані в 10,6 млрд грн);

За січень-березень індикатив перевиконали на 7,6 млрд грн (зібрали 128,7 млрд євро проти 121,1 млрд грн);

ПДВ перевиконали на 4,2 млрд грн (зібрали 38,8 млрд при плані в 34,5 млрд грн).

Перевиконання ПДВ склало 4,2 млрд грн. Це на 12,3% вище плану, а до минулого року надходження зросли в 1,5 рази.

"Податкова служба продовжує курс на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції та виконання індикативних показників без застосування адміністративних заходів впливу. Надходження до бюджету перевищують не тільки визначені індикативи, а й у порівнянні з відповідним періодом минулого року", – йдеться в звіті ДПС.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська податкова в 2020 році наростила надходження в бюджет на 115 млрд грн. План перевиконали за більшістю показників. Наприклад, тільки через суди вдалося повернути до бюджету на 328% більше, ніж в 2019-му.