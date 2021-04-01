Податкова в Україні перевиконала план надходжень: зростання по ПДВ склало 1,5 рази

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
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ДПС перевиконала план на 2020 рік

В Україні Державна податкова служба (ДПС) в березні перевиконала план по надходженнях до бюджету на 3 млрд грн. У порівнянні з минулим роком, надходження збільшилися на 6,3 млрд грн.

Про це йдеться в звіті ДПС. Так, індикатив становив 54,7 млрд грн, а вдалося зібрати 57,7 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

  • податкова перевиконала план на 3 млрд грн;

  • в порівнянні з минулим роком, вдалося зібрати на 6,3 млрд грн більше;

  • з ПДВ индикатив перевиконала на 2,3 млрд грн (зібрали 13 млрд грн при плані в 10,6 млрд грн);

  • За січень-березень індикатив перевиконали на 7,6 млрд грн (зібрали 128,7 млрд євро проти 121,1 млрд грн);

  • ПДВ перевиконали на 4,2 млрд грн (зібрали 38,8 млрд при плані в 34,5 млрд грн).

Перевиконання ПДВ склало 4,2 млрд грн. Це на 12,3% вище плану, а до минулого року надходження зросли в 1,5 рази.

Податкова в Україні перевиконала план надходжень: зростання по ПДВ склало 1,5 рази
Податкова в Україні перевиконала план надходжень: зростання по ПДВ склало 1,5 рази

"Податкова служба продовжує курс на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції та виконання індикативних показників без застосування адміністративних заходів впливу. Надходження до бюджету перевищують не тільки визначені індикативи, а й у порівнянні з відповідним періодом минулого року", – йдеться в звіті ДПС.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська податкова в 2020 році наростила надходження в бюджет на 115 млрд грн. План перевиконали за більшістю показників. Наприклад, тільки через суди вдалося повернути до бюджету на 328% більше, ніж в 2019-му.

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