"Північний потік-2" зупинять назавжди? Аналітик розповів про нові санкції США
США разом з оборонним бюджетом розширили санкції проти "Північного потоку-2" на ті компанії, які погодяться страхувати або сертифікувати російський газопровід. Це істотно ускладнить запуск проєкту. Однак говорити про повну зупинку "труби" поки передчасно.
Про це OBOZREVATEL розповів експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. За словами аналітика, зараз однозначно дати відповідь, чи запустять газопровід, складно.
"Я не можу професійно сказати, що газопровід не добудують. Але не бачу гарантії, що його буде добудовано. Хто буде сертифікувати газопровід? Дуже багато варіантів, але я не бачу однозначної відповіді. Ухвалені санкції істотно ускладнюють запуск. Список заборонених дуже широкий, можна сказати, винятковий. Але точної відповіді дати не можна", – пояснив Прокіп.
Навіть якщо знайдуть спосіб обійти всі санкції, США можуть розширити чинні заборони вже щодо конкретних компаній, які зважаться допомагати Росії. Протистояння між державами триватиме.
Таку думку поділяють не всі експерти. Старша наукова співробітниця Atlantic Council Даян Френсіс у своїй статті на сайті організації стверджує: санкції США – згубні для "Північного потоку-2". Мовляв, тепер домогтися його завершення і введення в експлуатацію буде майже неможливо.
Російський енергетичний експерт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Кутіхін у коментарі OBOZREVATEL нагадав, що "Північний потік-2" уже зупинено. А ухвалені санкції можна порівняти з останніми цвяхами в труну проєкту.
Зрив будівництва "Північного потоку-2" – стратегічний інтерес України. Без нової "труби" РФ буде залежати від української газотранспортної системи. А це мільярди доларів до бюджету (за оплату транзиту) і можливість впливу на Росію.
Американці ж з одного боку і самі не проти постачати свій газ у ЄС, а з іншого – не хочуть розширення впливу Росії на країни Європи.
У грудні 2019-го США заявили, що будуть вводити санкції проти всіх компаній, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2". Тоді будівництво припинилося (не вистачило добудувати лише кілька відсотків труби).
Зараз же американці анонсують нові обмеження: для тих, хто сертифікує і страхує газопровід. А без сертифікації та страховки запустити ПП-2 не вдасться. І якщо страховика, можливо, вдасться знайти, то жодна європейська компанія не наважиться сертифікувати об'єкт під загрозою санкцій. Таке рішення ухвалили вже в січні 2021-го.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". Із 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.
Без сертифікації та страхування добудувати і запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому йдеться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, що займаються модернізацією суден, які мають їх добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
На початку минулого року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найімовірнішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.
Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".
1 грудня видання Bloomberg повідомило, що Росія відновить будівництво "Північного потоку-2" після року простою.
Роботи припинили після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела обмежувальні заходи проти компаній, залучених до будівництва газопроводу.