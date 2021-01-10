"Північний потік-2" хочуть добудувати, а США можуть обхитрити: що задумала Німеччина

У Німеччині ухвалили рішення створити новий "Фонд захисту клімату" спеціально для того, щоб за допомогою юридичних вивертів зберегти компанії, які візмуть участь у будівництві та запуску "Північного потоку-2", від санкцій США.

Відповідне рішення вже розмістили на сайті штату Мекленбурга-Передньої Померанії. Німеччина не приховувала, що буде сприяти запуску російського газопроводу. Тепер же країна ЄС знайшла вихід, як завершити проєкт без санкцій США.

Якщо будь-яка компанія ухвалить рішення допомогти добудувати "трубу", або ж буде страхувати або сертифікувати газопровід (а без цього запустити його не можна), вони потраплять під санкції США. А це фактично рівноцінно банкрутству: через санкції вони втратять доступ до міжнародного капіталу, не зможуть працювати в нихці країн.

Щоб врятуватися від таких обмежень, виконувати роботи буде спеціальний "Фонд захисту клімату". Він повинен наймати підрядників, а після використовувати їх послуги для запуску "Північного потоку-2".

Фонду при цьому санкції США не страшні, його створюють спеціально під проєкт.

Старша наукова співробітниця Atlantic Council Даян Френсіс у своїй статті на сайті організації стверджує: санкції США – згубні для "Північного потоку-2". Мовляв, тепер домогтися його завершення і введення в експлуатацію буде майже неможливо.

Російський енергетичний експерт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Кутіхін у коментарі OBOZREVATEL нагадав, що "Північний потік-2" уже зупинено. А ухвалені санкції можна порівняти з останніми цвяхами в труну проєкту.

Зараз трубопровід добудовує баржа "Фортуна", але робить це з такою швидкістю (350 метро на день), що на завершення піде ще більше ніж рік. Після добудування "труби" з'явиться ще одна проблема: як сертифікувати і страхувати вже готовий проєкт.

І якщо в Atlantic Council упевнені, що російський проєкт уже майже закрито, серед українських експертів таку думку поділяють далеко не всі. Наприклад, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що зараз однозначно дати відповідь, чи запустять газопровід, складно.

"Я не можу професійно сказати, що газопровід не добудують. Але не бачу гарантії, що він буде добудований. Хто буде сертифікувати газопровід? Дуже багато варіантів, але я не бачу однозначної відповіді. Ухвалені санкції істотно ускладнюють запуск. Список заборонених дуже широкий, можна сказати, винятковий. Але точної відповіді дати не можна", – пояснив Прокіп.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

З 2021-го під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.