Українців чекає новий курс долара: скільки заплатимо за валюту в розпал COVID-19

Курс долара в Україні в другій половині березня перейшов до плавного зниження. До кінця місяця, незважаючи на важкі переговори з МВФ і локдаун в окремих регіонах, вартість валюти перебуватиме в стабільному діапазоні і може знизитися до позначки в 27,65 грн/$.

Про те, як і чому буде змінюватися вартість валюти, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вартість долара буде коливатися в межах невеликого коридору від 27,65 до 27,8 грн/$. Такий прогноз озвучила більшість опитаних експертів. Причин для значного подорожчання долара немає, як і для зміцнення гривні.

Один із найбільш негативних для вітчизняної валюти прогнозів озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Наступного тижня чекаю, що долар США до гривні виросте до рівня 27,85. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки в 33,25", – впевнений експерт.

Які новини вплинуть на курс:

іноземці купують український держборг (збільшили до 105,9 млрд грн);

криза в переговорах із МВФ;

статистика показує дефіцит у зовнішній торгівлі (купуємо більше, ніж продаємо);

прогнози щодо зростання економіки США переглянули в бік збільшення;

у світі й в різних регіонах України посилять карантинні обмеження.

Той факт, що іноземці купують українські цінні папери (ОВДП), можна розглядати як знак довіри до економіки України, якому не стала на заваді навіть криза у співпраці з МВФ. "ОВДП відрізняються привабливим співвідношенням ризику і прибутковості серед облігацій інших країн з аналогічним кредитним рейтингом", – говорить Гойлов.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер озвучує більш позитивний прогноз. За його оцінками, долар опуститься до мінімального значення діапазону в розмірі 27,6 грн/$. "Як додатковий позитив варто вказати той факт, що Fitch підвищив прогноз зростання світового ВВП 2021 року з 5,3% до 6,1%. Ці новини дозволяють послабити тиск на валюти й активи країн", – додає Родлер.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, озвучує діапазон у межах 27,65-27,75 грн/$. "В умовах можливого локдауну ринок буде втрачати активність, і тільки великі покупці або продавці валюти будуть спрямовувати курс. Зокрема, ринок очікує оплату податків НАК Нафтогаз і продаж валюти під неї, що може сильно підтримати гривню", – пояснив експерт.

Тим часом ринок перебуває в змішаних очікуваннях. Багато регіонів посилюють карантинні заходи і в таких умовах покупці валюти і передусім імпортери будуть знижувати свою активність.

З іншого боку, іноземці продовжують нарощувати свої позиції й активно купують ОВДП.

В Україні поступово спрощують вимоги до купівлі доларів. Як розповів радник голови правління "Кредитвест банку" Василь Невмержицький, незабаром купувати валюту дозволять усім юридичним особам без зобов'язань у вигляді зовнішньоекономічних контрактів. Наприкінці минулого року Нацбанк анонсував це пом'якшення на 2021-й. По суті, це означає, що будь-яка компанія зможе купити на міжбанку валюту, як це робить людина в обмінному пункті.

"Це дозволить збільшити ліквідність валютного ринку в середньостроковій перспективі. Але на першому етапі не виключене зростання попиту на валюту, який спровокує подорожчання долара. НБУ добре це розуміє, тому не поспішає з впровадженням цього послаблення і розраховує оптимальний момент. Для мінімізації впливу на ринок робити це краще на стійкому тренді до зміцнення гривні".

Які правила вже змінили 2021-го:

Банкам і фінансовим організаціям дозволили купувати валюту в населення у терміналах самообслуговування.

Переказувати валюту за кордон й отримувати її можна за допомогою цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія".

Клієнтам (юридичним та фізичним особам) дозволили проводити операції з продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (контракт на продаж у майбутньому).

"Форвард – це класичний інструмент для хеджування валютного ризику або для заробітку на коливаннях курсів валют, – розповідає виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. – Наприклад, для компанії, яка закуповує сировину за кордоном, валютний форвард дозволяє заздалегідь визначити обмінний курс і виключити ризик несподіваних втрат через коливання ринкового курсу в день майбутньої покупки".

Найближчим часом очікувати значного зміни курсу долара не варто. Гривня буде стабільною, а негативні фактори компенсуватимуться позитивними тенденціями.