На українців чекає новий курс долара: НБУ показав вартість

В Україні курс долара з 5 до 6 квітня знизиться з 27,95 до 27,93 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Регулятор показує усереднене значення, водночас реальна вартість валюти формується виходячи з балансу попиту і пропозиції на ринку.

Андрій Гойлов із RoboForex впевнений: головним фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. "Київ іде на жорсткий карантин із понеділка – вважаю, що й інші великі українські міста наслідуватимуть його приклад. 11 областей нашої країни вже перебуває в "червоній зоні" карантинних обмежень. Темпи вакцинації не дозволяють сподіватися на швидке поліпшення ситуації", – розповідає експерт.

Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну, отже, попит на іноземні валюти з боку імпортерів відновиться не скоро.

Торги на минулому тижні показали, що стосовно долара в парі з гривнею попиту вище рівня 28,00 просто немає. Імовірно, саме з цієї причини нерезиденти з середи почали знову купувати ОВДП на вторинному ринку, де їхні портфелі виросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Це значною мірою і дозволило курсу гривні зміцнитися на міжбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один з фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.