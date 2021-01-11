МВФ відновив роботу в Україні й перегляне кредитну програму: що зажадають

Місія МВФ, яка повинна переглянути програму співпраці з Україною stand-bу, почала свою роботу 11 січня. Серед іншого експерти обговорять із Кабміном розмір дефіциту бюджету і ситуацію з боротьбою з корупцією.

Про початок роботи Фонду з посиланням на заяву представництва повідомило видання Інтерфакс. Як відзначають експерти, серед головних проблем – занадто роздутий дефіцит бюджету-2021 (5,5% від ВВП). Документ потрапив до парламенту тоді, коли його просто не можна було не проголосувати, адже початок нового бюджетного року без ухваленого бюджету загрожував поглибленням поточних проблем. Але і в експертів, і в самих депутатів до законопроєкту було багато запитань. Колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта припускає, що його можуть почати переглядати вже в січні, зокрема через наполегливе прохання МВФ.

Інша проблема – боротьба з корупцією. У МВФ вважають, що останнє рішення Конституційного суду і всі рухи навколо НАБУ також порушують межу співпраці. Але щодо цього питання українська влада вже пішла назустріч: у парламенті ухвалюють закони на заміну тим, які було скасовано, а голова НАБУ поки залишається на своїй посаді.

З невиконаних рамкових умов є ще судова реформа, яка раніше була запланована на цю осінь, але зникла з порядку денного. Кадрові перестановки в НБУ теж можуть стати каменем спотикання, адже для МВФ, як і для всіх, хто фінансує Україну, незалежність регулятора від влади – це першорядне питання.

Також серед проблемних моментів економіст Олексій Кущ виділяє розгляд у Раді законопроєкту про локалізацію випуску промислової продукції під держзакупівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: