МВФ возобновил работу в Украине и пересмотрит кредитную программу: что потребуют

Миссия МВФ, которая должна пересмотреть программу сотрудничества с Украиной stand-bу, начала свою работу 11 января. Среди прочего эксперты обсудят с Кабмином размер дефицита бюджета и ситуацию с борьбой с коррупцией.

О начале работы Фонда со ссылкой на заявление представительства сообщило издание Интерфакс. Как отмечают эксперты, среди главных проблем – чересчур раздутый дефицит бюджета-2021 (5,5% от ВВП). Документ попал в парламент тогда, когда его просто нельзя было не проголосовать, ведь начало нового бюджетного года без принятого бюджета грозило усугублением текущих проблем. Но и у экспертов, и у самих депутатов к законопроекту было много вопросов. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта предполагает, что его могут начать пересматривать уже в январе, в том числе и по настоятельной просьбе МВФ.

Вторая проблема – борьба с коррупцией. В МВФ считают, что последнее решение Конституционного суда и все движения вокруг НАБУ также нарушают рамку сотрудничества. Но в этом вопросе украинская власть уже пошла навстречу: в парламенте принимают законы на смену тем, которые были отменены, а глава НАБУ пока остается на своей должности.

Из невыполненных рамочных условий есть еще судебная реформа, которая ранее была запланирована на эту осень, но пропала с повестки дня. Кадровые перестановки в НБУ тоже могут стать камнем преткновения, ведь для МВФ, как и для всех, кто финансирует Украину, независимость регулятора от власти – это первоочередной вопрос.

Также среди проблемных моментов экономист Алексей Кущ выделяет рассмотрение в Раде законопроекта о локализации выпуска промышленной продукции под госзакупки.

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