МВФ озвучив головну вимогу до України: що потрібно виконати

Глава представництва МВФ (Міжнародний валютний фонд) в Україні Йоста Люнгман заявив, що основною частиною програми stand by для країни залишається збереження організаційної та інституційної реформ Нацбанку.

Про це він заявив у інтерв'ю "Інтерфакс". "Збереження цих реформ (організаційної та інституційної реформ Нацбанку) і постійний прогрес у зміцненні НБУ є ключовою частиною нинішньої програми stand-by з Україною. Зокрема, з позицій економічної політики це означає збереження системи інфляційного таргетування і режиму гнучкого курсоутворення", – сказав Люнгман.

Він уточнив, що ключові досягнення НБУ включають переорієнтацію грошово-кредитної і валютної політики, очищення банківського сектора, модернізацію банківського регулювання і нагляду, а також посилення системи протидії відмиванню грошей. Люнгман відзначив, що Україні важливо продовжувати посилення банківського регулювання і нагляду для гарантування безпеки банківської системи і можливості продовжувати кредитування домогосподарств і компаній.

Нагадаємо, оптимізм України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) поступово згасає. Проблеми з фондом насамперед тягнуть за собою погіршення відносин з іншими міжнародними фінансовими організаціями: Всесвітнім банком, ЄБРР. Україна може залишитися без макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Так, якщо співпраця з МВФ припиняється, гроші як і раніше будуть долучати від приватних кредиторів. Але на яких це буде умовах – залежить від ситуації на ринку позик, каже заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

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