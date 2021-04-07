МВФ може виділити Україні додатково майже $3 млрд, – глава НБУ

Україна за своєю квотою в Міжнародному валютному фонді може отримати понад $2,7 млрд в рамках нової ініціативи фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко, повідомляє "Інтерфакс". "Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в рамках цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив подібну операцію в 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", – сказав Шевченко.

Також він додав, що більш точна цифра буде залежати від курсу валют, що входять до кошику СПЗ. Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ, – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг – $650 млрд.

Глава центробанку підкреслив, що це буде обговорюватися на весняних зборах. При цьому для реалізації ініціативи потрібне затвердження спочатку Виконавчої ради МВФ, а потім Ради керуючих.

Раніше Шевченко заявив, що Україна може розраховувати відразу на два транші від Міжнародного валютного фонду, враховуючи тривалий процес переговорів. Він висловив надію, що у Верховній Раді, повернувшись до звичайного режиму роботи, вживатимуть усіх необхідних для продовження співпраці з фондом закони.

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