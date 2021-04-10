Курс долара в Україні зміниться: НБУ показав вартість після вихідних

В Україні курс долара з 9 до 12 квітня знизиться з 27,91 до 27,9 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ. Регулятор показує усереднене значення курсу, реальна вартість валюти формується на основі балансу попиту і пропозиції на ринку.

Гривня може пробити психологічну позначку вже в найближчий тиждень, спрогнозував керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Покупці на тлі щораз більших ризиків нарощують свою активність. З іншого боку, продажу валюти з боку експортерів недостатні для утримання на ринку балансу.

"Перевага покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі зростання ризиків ескалації військових дій на Донбасі входять в долар, щоб в будь-який момент вивести свої інвестиції. Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на більш ніж 2,50 млрд грн", – сказав аналітик .

Головні ризики для гривні:

загроза військової ескалації на Донбасі;

складна епідеміологічна ситуація;

іноземці позбавляються від українських цінних паперів;

провал вакцинації і зростальна інфляція.

При цьому Мінфін не поспішає підвищувати ставки для стримування інвесторів. У той же час, НБУ заявив, що "не буде стримувати курс", чим засвідчив можливість великих курсових коливань, а також спрогнозував зниження ВВП у першому кварталі. Переговори з МВФ йдуть важко, регулятор намагається берегти резерви, які знизилися до 27 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ досягнуть домовленостей у найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". За його словами, до кінця 2021-го курс гривні буде "плюс-мінус стабільним".