Курс долларов в Украине изменится: НБУ показал стоимость после выходных

В Украине курс доллара с 9 до 12 апреля снизится с 27,91 до 27,9 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значения курса, реальная стоимость валюты формируется на основе баланса спроса и предложения на рынке.

Гривня может пробить психологическую отметку уже в ближайшую неделю, спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Покупатели на фоне растущих рисков наращивают свою активность. С другой стороны, продажи валюты со стороны экспортеров недостаточны для удержания на рынке баланса.

"Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне роста рисков эскалации военных действий на Донбассе входят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,50 млрд грн", – сказал аналитик.

Главные риски для гривни:

угроза военной эскалации на Донбассе;

сложная эпидемиологическая ситуация;

иностранцы избавляются от украинских ценных бумаг;

провал вакцинации и растущая инфляция.

При этом Минфин не спешит повышать ставки для сдерживания инвесторов. В то же время, НБУ заявил, что "не будет сдерживать курс",чем подтвердил возможность больших курсовых колебаний, а также спрогнозировал снижение ВВП в первом квартале. Переговоры с МВФ идут тяжело, регулятор пытается беречь резервы, которые снизились до 27 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".