Курс долара в Україні виросте: НБУ опублікував вартість

В Україні курс долара з 24 до 25 березня збільшиться з 27,68 до 27,72 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних, опублікованих НБУ. Регулятор показує середнє значення, яке пораховано за підсумками всіх укладених угод. Реальна вартість валюти сформується на ринку виходячи з балансу попиту і пропозиції.

В Україні поступово спрощують вимоги до купівлі доларів. Як розповів радник голови правління "Кредитвест банку" Василь Невмержицький, незабаром купувати валюту дозволять усім юридичним особам без зобов'язань у вигляді зовнішньоекономічних контрактів. Наприкінці минулого року Нацбанк анонсував це пом'якшення на 2021-й. По суті, це означає, що будь-яка компанія зможе купити на міжбанку валюту, як це робить людина в обмінному пункті.

"Це дозволить збільшити ліквідність валютного ринку в середньостроковій перспективі. Але на першому етапі не виключене зростання попиту на валюту, який спровокує подорожчання долара. НБУ добре це розуміє, тому не поспішає з впровадженням цього послаблення і розраховує оптимальний момент. Для мінімізації впливу на ринок робити це краще на стійкому тренді до зміцнення гривні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один із фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.