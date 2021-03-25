Курс доллара в Украине вырастит: НБУ опубликовал стоимость

В Украине курс доллара с 24 до 25 марта увеличится с 27,68 до 27,72 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных НБУ. Речь идет об усредненном значении, которое посчитано по итогам всех совершенных сделок. Реальная стоимость валюты сформируется на рынке исходя из баланса спроса и предложения.

Отметим, в Украине постепенно упрощают требования к покупке долларов. Как рассказал советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий, вскоре покупать валюту разрешат всем юридическим лицам без обязательств в виде внешнеэкономических контрактов. В конце прошлого года Нацбанк анонсировал это смягчение на 2021-й. По сути, это означает, что любая компания сможет купить на межбанке валюту, как это делает человек в обменном пункте.

"Это позволит увеличить ликвидность валютного рынка в среднесрочной перспективе. Но на первом этапе не исключен рост спроса на валюту, который спровоцирует подорожание доллара. НБУ хорошо это понимает, потому не спешит с внедрением этого послабления и рассчитывает оптимальный момент. Для минимизации влияния на рынок, делать это лучше на устойчивом тренде к укреплению гривни".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.