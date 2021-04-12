Курс долара в Україні може змінитися: названо головні ризики для валюти

Курс долара в Україні до середини квітня може впевнено пробити позначку в 28 грн/$. Одним із основних ризиків для валюти є загроза військової ескалації на Донбасі. Також безпосередньо вплинути може і складна епідеміологічна ситуація в країні.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Серйозними причинами є те, що іноземці позбавляються від українських цінних паперів, також може вплинути провал вакцинації та зростаюча інфляція.

Гривня може пробити психологічну позначку вже в найближчий тиждень, спрогнозував керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Перевага покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі зростання ризиків ескалації військових дій на Донбасі входять в долар, щоб в будь-який момент вивести свої інвестиції. Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на більш ніж 2,50 млрд грн", – говорить експерт .

Аналітик RoboForex Андрій Гойл зазначає, що тиск на курс національної валюти роблять і іноземці. Вони активно купують долар і намагаються позбутися українських цінних паперів.

"З початку поточного тижня вони продали цих паперів на 2,07 млрд грн – це рекордне скорочення їх портфелів з жовтня минулого року. Тепер обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП досягає 101,65 млрд грн. У нових аукціонах з розміщення цих паперів вони участі не приймають , оскільки не готові давати в борг Україні так "дешево". Це створює "надлишок" пропозиції гривні на міжбанку", – стверджує аналітик.

Нагадаємо, Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара в понеділок, 12 квітня, на позначці 27,90 грн/$. За вихідні американська валюта подешевшала на 7 копійок.

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