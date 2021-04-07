Глава НБУ визнав провал плану щодо інфляції в Україні
Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що інфляція в першому кварталі 2021 року виявилась вищою від прогнозу.
Водночас регулятор підтверджує інфляційну мету 5%+/- 1 п.п. і готовий за необхідності застосовувати інструмент облікової ставки. Про це Шевченко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Якщо НБУ для того, щоб досягти цієї мети, потрібно буде підвищити процентну ставку, ми абсолютно готові це зробити. Завдяки діям НБУ і таким факторам, як новий урожай, ми очікуємо переломного моменту – це приблизно 8-9-й місяць", – зазначив він.
Нацбанк очікував, що інфляція в річному вимірі досягне 7,6% в березні, зокрема, базова – 5,7%. Але вона вийшла відповідно на 7,5% і 5,6% за підсумками лютого.
За словами Шевченка, такий підйом був викликаний підвищенням мінімальної зарплати в січні.
"Темпи інфляції прискорюються. Наше завдання як НБУ полягає в тому, щоб це не перетворилося на небезпечну тенденцію. Ми для цього маємо дієвий інструмент – облікову ставку, і не сумніваємося в разі потреби його застосувати", – резюмував він.
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