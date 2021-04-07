Глава НБУ признал провал плана по инфляции в Украине

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше прогноза.

В то же время регулятор подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п. и готов при необходимости применять инструмент учетной ставки. Об этом Шевченко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать. Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента – это примерно 8-9-й месяц", – отметил он

Нацбанк ожидал, что инфляция в годовом измерении достигнет 7,6% в марте, в частности, базовая – 5,7%. Но она вышла соответственно на 7,5% и 5,6% по итогам февраля.

По словам Шевченко, такой рост вызван повышением минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент – учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", – резюмировал он.

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