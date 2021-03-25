Ґейтс розповів, у якому році світ оговтається від пандемії і "повернеться до норми"
Американський підприємець і громадський діяч, співзасновник корпорації Microsoft, філантроп Білл Ґейтс передбачає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 року. Однією з ключових причин буде вакцинація від коронавірусу.
Про це він заявив у бесіді з польськими медіа – виданням "Gazeta Wyborcza" і телеканалом TVN24, пише "Радіо Свобода". "До кінця 2022 року ми маємо в цілому повністю повернутися до норм", – сказав він.
Також Ґейтс нагадав, що попереджав світ про загрозу глобальної пандемії ще у 2015 році. "Люди на зразок мене застерігали і говорили: є певний ризик, за невелику ціну ви можете підготуватися і уникнути проблем. Але, на жаль, ці інвестиції не були здійснені вчасно", – каже підприємець.
На питання про фейкові новини, в яких його звинувачують в організації пандемії з метою "контролювати" світ, Ґейтс відповів, що в особливо важкі часи людям легше вірити в існування "однієї демонічної причини" своїх випробувань, а за допомогою соціальних мереж такі теорії поширюються ще швидше. "Дійсно трагічно, що хтось не носить маску або не хоче вакцинуватися через страх змови", – підсумував філантроп.
Нагадаємо, що в Україну 25 березня відправили вантаж з вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Перша партія препарату CoronaVac вже скоро буде в країні.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка виробляється на території Євросоюзу.
П'ять країн світу замовили понад 1,5 мільярда доз чотирьох кращих вакцин проти коронавірусу, які наразі є на ринку, зареєстровані і використовуються. Загальна кількість використаних доз у світі вже майже досягла 500 мільйонів.