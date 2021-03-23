Доля "Північного потоку-2" опинилась під питанням: відомий аналітик назвав причини

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" опинилась під загрозою. Про те, чи зможуть завершити проєкт, сказати складно.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. За його словами, зараз займається будівництвом тільки баржа "Фортуна", яка регулярно підвозить труби з німецького порту Мукран. Поки баржа продовжує укладання в датських водах, де їй дозволили працювати до вересня. І законних підстав, скасовувати це рішення раніше, у данців немає.

"Чи зможуть закінчити роботи – сказати важко. – говорить Крутіхін. – У Німеччині дві природоохоронні організації зажадали зняття дозволу на будівництво через зміну екологічних норм роботи в акваторії. Тому баржа "Фортуна" в німецьких водах працювати не зможе. Друга нитка "Північного потоку-2" залишається незавершеною протягом майже 100 км. Єдиний хто може над нею працювати – трубоукладальних кран Академік Черський. Він зараз стоїть в Куршській затоці і поки нічого не робить. Тому наскільки вони просунуться – сказати важко".

Також, не ясно, які компанії остаточно залишили роботу на цьому проєкті під впливом американських санкцій, і чи є можливість отримати сертифікат на прокладені траси, адже сертифікаційні компанії пішли з проекту.

"Чи зможе "Північний потік-2" працювати – абсолютно невідомо", – підсумував Крутіхін. Водночас експерт впевнений, на Україну особливо не вплине ані зупинка робіт, ані завершення будівництва. Адже вже зараз потужностей наявних маршрутів "Північний потік-1" і "Ямал" в 1,5 рази більше, ніж потрібно Німеччині. На думку Михайла Крутіхіна, подальший транзит через Україну цілком залежить від досягнення домовленостей з "Газпромом".

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.