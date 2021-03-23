Судьба "Северного потока-2" оказалась под вопросом: известный аналитик назвал причины

Строительство газопровода "Северный поток-2" оказалось под угрозой. О том, смогут ли завершить проект, сказать сложно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, сейчас занимается строительством только баржа “Фортуна”, которой регулярно подвозят трубы с немецкого порта Мукран. Пока баржа продолжает укладку в датских водах, где ей разрешили работать до сентября. И законных оснований, отменять это решение раньше, у датчан нет.

“Смогут ли закончить работы – сказать трудно. – говорит Крутихин. – В Германии две природоохранные организации потребовали снятия разрешения на строительство из-за изменения экологических норм работы в акватории. Потому баржа "Фортуна" в немецких водах работать не сможет. Вторая нитка "Северного потока-2" остается незаконченной на протяжении почти 100 км. Единственный кто может над ней работать – трубоукладочный кран Академик Черский. Он сейчас стоит в Куршском заливе и пока ничего не делает. Потому насколько они продвинутся – сказать трудно”.

Также, не ясно, какие компании окончательно оставили работу на этом проекте под воздействием американских санкций, и есть ли возможность получить сертификат на проложенные трассы, ведь сертификационные компании ушли из проекта.

“Сможет ли “Северный поток-2” работать – совершенно неизвестно”, – подытожил Крутихин. К то же время эксперт уверен, на Украину особо не повлияет ни остановка работ, ни завершение постройки. Ведь уже сейчас мощностей имеющихся маршрутов “Северный поток-1” и “Ямал” в 1,5 раза больше, чем нужно Германии. По мнению Михаила Крутихина, дальнейший транзит через Украину всецело зависит от достижения договоренностей с “Газпромом”.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.