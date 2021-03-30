"Північний потік-2" майже готовий: чому США не зупинили проєкт і чого чекати далі

"Північний потік-2" готовий уже на 98%, але його запуск досі під питанням. Кілька днів тому Польща ухвалила рішення покарати два судна, що належать німцям, але плавають під польським прапором, які допомагають будівництву газопроводу. У США теж раніше пообіцяли новий пакет санкцій щодо проєкту вже в травні.

Але чи зможе все це зупинити вже практично завершене будівництво та чому, незважаючи на всю протидію, над проєктом продовжують працювати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Північний потік-2" – газотранспортна система, яка проходить через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Проти цього будівництва активно виступають Україна, Польща, країни Балтії і США. Вони вважають, що через цей проєкт Європа може стати залежною від російського газу, а для Києва це може спровокувати і втрату прибутку від транзиту в розмірі 3 мільярдів доларів щорічно.

Наприкінці 2019-го через санкції США будівництво припинилося приблизно на рік. Багато іноземних компаній покинули проєкт, але два місяці тому роботи знову стартували. Переважно силами двох російських трубоукладачів: "Фортуна" і "Академік Черський".

За даними російської сторони, зараз проєкт побудований на 98%. Закінчити роботи планують до вересня. Але на практиці можливість запуску трубопроводу залишається під питанням і регулярно стикається з перешкодами.

Зокрема, кілька днів тому санкції проти двох кораблів, які плавають під польським прапором і допомагають будівництву, ввела Польща. Директор морського відомства в Гдині Веслав Петшковський оголосив, що у зв'язку з необхідністю і задля державної безпеки документи з безпеки для суден Krebs Geo і Krebs Jet більше не дійсні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що США вважає будівництво "Північного потоку-2" поганою ідеєю і може посилити санкції проти компаній-учасників. Конгрес уже підготував новий пакет санкцій і ухвалив їх як обов'язковий закон.

Протидія проєкту є і в самій Німеччині. Дві природоохоронні організації зажадали зняття дозволу на будівництво через зміну екологічних норм роботи в акваторії. Через що баржа "Фортуна" в німецьких водах, ймовірно, працювати не зможе.

Будівництво довгий час дійсно перебувало в замороженому стані. Але після американських виборів у Кремлі й Берліні вирішили скористатися перехідним періодом у новій адміністрації та оперативно закінчити будівництво. Розраховували на те, що поки в США вирішують кадрові питання, "Північний потік-2" залишиться поза увагою.

"Але ситуація не видається такою райдужною для Росії і Німеччини, як це намагаються подати, – каже президент центру глобалістики "Стратегія 21" Михайло Гончар. – Сторони шукають способи, як обійти санкції. Але це не означає, що в США будуть просто дивитися і робити дипломатичні заяви про неприпустимість цього проєкту. В Америці наростає тиск на адміністрацію Байдена з боку Конгресу. Лунають вимоги застосувати всі можливі заходи".

Запуск проєкту також лобіює компанія-оператор, швейцарська Nord Stream 2 AG. Але для швейцарців важливий тільки сам запуск. Тому що за умовами договору незалежно від транзиту протягом наступних 50 років вони будуть отримувати щорічно від "Газпрому" приблизно 1,4 млрд дол. за надання транспортних послуг. Ця умова має виконуватися, навіть якщо газ узагалі не будуть качати.

"Церемонія запуску тут важлива, тому що з нею запустять корупціогенний потік, – стверджує Гончар. – Спочатку в тестовому режимі по новому газопроводу качають мізер. Але бажання отримати щорічну плату – це головний стимул для тих, хто всіма силами намагається завершити хоча б першу нитку газопроводу".

Тому навіть якщо газопровід з якихось причин не зможе працювати після запуску, або буде працювати на мінімальній потужності, компанії-оператора це не зачепить.

Через те, що проєкт уже на фінальній стадії і в нього вкладено занадто багато грошей, повністю зупинити будівництво – неможливо, розповів OBOZREVATEL аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Навіть якщо на виборах у Німеччині наприкінці року чинний уряд програє і на його місце прийдуть "зелені" (вони звинувачують Росію в порушенні прав людини і значно меншою мірою готові зберігати прагматичні відносини з нею), то будівництво може затягнутися, але абсолютно точно не завершиться", – говорить він.

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін іншої думки. Він упевнений, новий пакет санкцій від США може повністю зупинити роботи: "Наскільки нам відомо, адміністрація США готова застосувати ці санкції, але зараз вирішуються якісь технічні деталі, – говорить Гламаздін. – Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинення цього проєкту дуже висока. Поки робота не зупинена, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують".

Чи буде "Північний потік-2" дійсно постачати газ після добудови – це вже інше питання. Перш за все, він буде мати проблеми із сертифікацією і страховкою. Компанії, які повинні цим займатися, вийшли з проєкту. Також потрібно зробити чимало робіт, без яких труба – так і залишиться просто трубою і не зможе функціонувати. Крім того, санкції з боку США можуть зупинити роботу практично в будь-який момент.

На думку Гончара, затягування з новими санкціями від адміністрації США може бути частиною стратегії, щоб зупинити проєкт на найболючішому етапі.

"Наступна хвиля санкцій може зачепити швейцарську Nord Stream 2 AG. Це було б цілком логічним, і до цього можна було вдатися і раніше. Але, можливо, у Вашингтоні вважають, що потрібно дати путінському режиму зарити якомога більше грошей на дно Балтики, а тільки потім остаточно зупинити", – стверджує Гончар.

Водночас Вадим Гламаздін не відкидає можливості, що Росія може спробувати обійти закон і змусити європейців качати газ через цю трубу іншими способами.

"Можна згадати, що зробила Росія з транзитом із Туркменістану. Вони просто підірвали трубу у себе на території. І з 2009 року жодного кубічного метра туркменського газу в Європу не поставляється. А до цього постачали 50 млрд на рік. Чи можуть вони підірвати труби, які йдуть у бік України? У теорії – можуть, а на практиці – не знаю. Все буде залежати від того, як поведуться європейці", – підсумував експерт.

Проєкт "Північний потік-2" зупинити досить складно, адже в ньому зацікавлена не тільки Росія, а й приватні європейські компанії. Але протидія з боку США дійсно може спровокувати серйозні проблеми. І "Північний потік-2" може чекати доля "Південного потоку", після зупинення якого побудовані труби довелося розбирати.