"Северный поток-2" почти готов: почему США не остановили проект и чего ждать дальше

"Северный поток-2" готов уже на 98%, но его запуск все еще под вопросом. Несколько дней назад Польша приняла решение наказать два судна, принадлежащих немцам, но плавающих под польским флагом, которые помогают строительству газопровода. В США тоже ранее пообещали новый пакет санкций относительно проекта уже в мае.

Но сможет ли все это остановить уже практически завершенное строительство, и почему, несмотря на все противодействие, над проектом продолжают работать – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Северный поток-2" – газотранспортная система, которая проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро . Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Против этого строительства активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они считают, что из-за этого проекта Европа может впасть в зависимость от российского газа, а для Киева это может спровоцировать и потерю прибыли от транзита в размере 3 миллиардов долларов ежегодно.

В конце 2019-го из-за санкций США строительство прекратилось примерно на год. Многие иностранные компании покинули проект, но два месяца назад работы опять стартовали. Преимущественно силами двух российских трубоукладчиков: "Фортуна" и "Академик Черский".

По данным российской стороны, сейчас проект построен на 98%. Закончить работы планируют к сентябрю. Но на практике возможность запуска трубопровода остается под вопросом и регулярно сталкивается с препятствиями.

В частности, несколько дней назад санкции против двух кораблей, которые ходят под польским флагом и помогают строительству, ввела Польша. Директор морского ведомства в Гдыне Веслав Петшковский объявил, что в связи с высшей необходимостью и в целях государственной безопасности документы по безопасности для судов Krebs Geo и Krebs Jet больше не действительны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что США считает строительство "Северного потока-2" плохой идеей и может усилить санкции против компаний-участников. Конгресс уже подготовил новый пакет санкций и принял их в качестве обязательного закона.

Противодействие проекту есть и в самой Германии. Две природоохранные организации потребовали снятия разрешения на строительство из-за изменения экологических норм работы в акватории. Из-за чего баржа "Фортуна" в немецких водах, вероятно, работать не сможет.

Строительство долгое время действительно находилось в замороженном состоянии. Но после американских выборов в Кремле и Берлине решили воспользоваться переходным периодом в новой администрации и оперативно закончить строительство. Рассчитывали на то, что пока в США решают кадровые вопросы, "Северный поток-2" останется вне внимания.

"Но ситуация не выглядит так радужно для России и Германии, как это пытаются представить, – говорит президент центра глобалистики "Стратегия 21" Михаил Гончар. – Стороны ищут способы, как обойти санкции. Но это не значит, что в США будут просто смотреть и выдавать дипломатические заявления о недопустимости этого проекта. В Америке нарастает давление на администрацию Байдена со стороны Конгресса. Звучат требования применить все возможные меры".

Запуск проекта также лоббирует компания-оператор, швейцарская "Nord Stream 2 AG". Но для швейцарцев важен только сам запуск. Потому что по условиям договора независимо от транзита в течение следующих 50 лет они будут получать ежегодно от "Газпрома" примерно 1,4 млрд долл за предоставление транспортных услуг. Это условие должно выполняться, даже если газ вообще не будут качать.

"Церемония запуска здесь важна, потому что с ней запустят коррупциогенный поток, – утверждает Гончар. – Изначально в тестовом режиме по новому газопроводу качают мизер. Но желание получить ежегодную плату – это главный стимул для тех, кто всеми силами старается завершить хотя бы первую нитку газопровода".

Потому даже если газопровод по каким-то причинам не сможет работать после запуска, или будет работать на минимальной мощности, компании-оператора это не коснется.

Из-за того, что проект уже на финальной стадии и в него вложено слишком много денег, полностью остановить строительство – невозможно, рассказал OBOZREVATEL аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Даже если на выборах в Германии в конце года действующее правительство проиграет и на его место придут "зеленые" (они обвиняют Россию в нарушении прав человека и гораздо в меньшей степени готовы сохранять прагматичные отношения с ней), то строительство может затянуться, но совершенно точно не завершиться", – говорит он.

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин другого мнения. Он уверен, новый пакет санкцый от США может полностью остановить работы: "Насколько нам известно, администрация США готова применить эти санкции, но сейчас решаются некие технические детали, – говорит Гламаздин. – Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят".

Будет ли "Северный поток-2" действительно поставлять газ после достройки – это уже другой вопрос. Прежде всего, он будет иметь проблемы с сертификацией и страховкой. Компании, которые должны этим заниматься, вышли из проекта. Также нужно сделать массу работ, без которых труба – так и останется просто трубой и не сможет функционировать. Кроме того, санкции со стороны США могут остановить работу практически в любой момент.

По мнению Гончара, затягивание с новыми санкциями от администрации США может быть частью стратегии, чтобы остановить проект на самом болезненном этапе.

"Следующая волна санкций может коснуться швейцарской "Nord Stream 2 AG". Это было бы вполне логичным и к этому можно было прибегнуть и раньше. Но возможно в Вашингтоне считают, что нужно дать путинскому режиму зарыть как можно больше денег на дно Балтики, а только потом окончательно остановить", – утверждает Гончар.

В то же время, Вадим Гламаздин не исключает возможности, что Россия может попробовать обойти закон и заставить европейцев качать газ через эту трубу другими способами.

"Можно вспомнить, что сделала Россия с транзитом из Туркменистана. Они просто взорвали трубу у себя на территории. И с 2009-го года ни одного кубического метра туркменского газа в Европу не поставляется. А до этого поставляли 50 млрд в год. Могут ли они взорвать трубы которые идут в сторону Украины? В теории - могут. а на практике - не знаю. Все будет зависеть от того, как поведут себя европейцы", подытожил эксперт.

Проект "Северный поток-2" остановить достаточно сложно, ведь в нем заинтересована не только Россия, но и частные европейские компании. Но противодействие со стороны США действительно может спровоцировать серьезные проблемы. И "Северный поток-2" может оджидать судьба "Южного потока", после остановки которого, построенные трубы пришлось разбирать.