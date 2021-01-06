Чи будуть підвищувати абонплату на газ і чому тарифи відрізняються в рази: в НКРЕКП озвучили рішення

В Україні вартість розподілу блакитного палива (т.зв. абонплата) відрізняється в рази через стан мереж і специфіку конкретних регіонів. Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) уперше у своїх розрахунках надала облгазам достатнє фінансування на зарплати і технічні втрати. У нових цінах також врахували всі інфляційні процеси, тому розмір "абонплати" у 2021 році змінюватися не буде.

Про це OBOZREVATEL розповіла членкиня НКРЕКП Ольга Бабій. "У структурі тарифу на розподіл протягом трьох років не було передбачено достатнє фінансування зарплат. Ми вперше встановили достатні видатки на втрати і технічні витрати", – розповідає експертка. Це дасть змогу облгазам інвестувати гроші в модернізацію мережі, що в майбутньому дозволить знизити тарифи.

У т.зв. абонплатах передбачили приблизно 40% "втрат" газу. В майбутньому ця цифра може зменшитися, якщо вкладати кошти на модернізацію мережі. Крім того, як каже Бабій, у країнах ЄС для економії укрупнили компанії. В майбутньому це можна реалізувати і в Україні. "Ми як НКРЕКП можемо сприяти в цьому процесі", – каже членкиня комісії.

Наприклад, якщо в одному регіоні працюють кілька дрібних облгазів на великій території, об'єднавшись в одну компанію, вони зможуть розділити витрати між собою і за рахунок цього знизити тариф. У кожного облгазу є постійні витрати: на зарплати, на утримання мережі, на модернізацію. І чим менше споживачів, тим вищою буде сума в платіжці.

"Не можна порівнювати навіть місто з містом, оператора з оператором. Наприклад, промислова Дніпропетровська область, там промислові вузли, промислові споживачі. Якщо її порівняти з Івано-Франківською областю, це як небо і земля", – пояснює Бабій.

Для розуміння:

із 2020 року тариф на газ розділили на дві складові: за саме блакитне паливо і за його доставку та розподіл (абонплата);

абонплату треба вносити щомісяця, навіть якщо взагалі не користувалися газом;

розмір залежить від обсягів споживання в "газовий" сезон (із жовтня до жовтня минулого року);

якщо за "газовий" сезон витратили 700 кубів, то абонплату потрібно буде вносити за 50 кубометрів на місяць (загальний обсяг ділиться на 12 місяців).

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