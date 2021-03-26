Біткоїну напророкували обвал: на скільки може подешевшати криптовалюта

Біткоїн протягом тижня за негативними сценаріями може обвалитися до 46 тисяч доларів за монету.

Помірно оптимістичний сценарій включає в себе коливання в межах 50-53 тисяч доларів. Про це старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер повідомив у коментарі OBOZREVATEL .

"Флагман валют не має підтримки для росту, а й сильний тиск з боку продавця поки що відсутній. Криптовалюта поводиться стабільно. Закінчення березня не дає надії на цінові рекорди і, крім того, оцінюючи лідируючі активи за капіталізацією ринку криптовалют – всюди варто чекати схожу динаміку", – зазначив Шустер.

За його словами, причина песимізму полягає в тому, що ринку необхідно пройти період корекції перед набором нових позицій.

"Тобто можна чекати, що будь-які позитивні новини будуть мати накопичувальний ефект і підтримають зростання цін дещо пізніше", – резюмував аналітик.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

Австралійський підприємець Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїну, порівняв криптовалюту з масштабною фінансовою пірамідою.