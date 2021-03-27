Біткоїн можуть заборонити, є велика ймовірність, – відомий мільярдер
Інвестор-мільярдер Рей Даліо, засновник хедж-фонду Bridgewater Associates з оборотом 150 мільярдів доларів, заявив, що існує "велика ймовірність" того, що біткоїн може бути оголошено поза законом.
Про це підприємець заявив в інтерв'ю Yahoo Finance. "Кожна країна дорожить своєю монополією на контроль попиту і пропозицією. Вони не хочуть, щоб інші гроші працювали або конкурували, тому що ситуація може вийти з-під контролю. Так що я думаю, що дуже ймовірно, що при певних обставинах ви поставите його поза законом, як золото було оголошено поза законом", – сказав Даліо.
Урядова заборона може викликати різке падіння попиту. Мільярдер також висловив сумнів у тому, що конфіденційність біткоїну може бути захищена.
"Тепер вони можуть це зробити? Так. Тепер перейдемо до деталей. Наскільки я розумію, люди, які займаються стеженням з боку уряду, – так, вони розуміють, що можуть відслідковувати це. Вони можуть знати, хто цим займається", – додав інвестор .
Нагадаємо, в лютому курс криптовалют кілька разів побив історичний рекорд. У піку ціна перевищила позначку в $58 тисяч за одиницю. За капіталізацією біткоїн уже перевищив обсяг грошової маси російської валюти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
якщо поточний тренд повторить траєкторію 2017 року (тоді був стрибок), то курс біткоїну може піднятися з 40 000 до 390 000 доларів.
Біткоїн може подорожчати з $37 558 до $41 000 за монету, оскільки критично важливий технічний бар'єр у $35 000 уже подолали. Причиною зростання стане високий рівень попиту на криптовалюту.