Біткоїн може подорожчати в 35 разів, – засновник великої біржі

Курс біткоїну після рекордного подорожчання до $29 тисяч може злетіти до нової позначки в $1 мільйон.

Таку думку висловив співзасновник і CEO біткоїн-біржі Kraken Джессі Пауелл, передає Forklog. Таке зростання за оцінками експерта відбудеться протягом десяти років. При цьому вартість буде коливатися, незважаючи на прихід інституційних інвесторів, вважає Пауелл.

Тому він вважає, що біткоїн "не для людей зі слабкими нервами". СЕО нагадав, що друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum (ETH) за рік зросла навіть більше, ніж біткоїни. На його думку, значну роль в цьому зіграв вибуховий розвиток DeFi (децентралізовані фінансові сервіси).

"Це величезна історія успіху на тлі процесу великого оновлення протоколу. Я думаю, що у Ethereum, як і у біткоїну, дуже світле майбутнє. Вважаю – це ще один актив, на який люди повинні звернути увагу, якщо вони шукають щось ще, щоб увійти в галузь криптовалют", – заявив глава Kraken.

Він упевнений, що немає ризику "поспішного затиску ринку" з боку регуляторів. За його словами, вони все більше розуміють небезпеку спроби придушити криптовалюту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.