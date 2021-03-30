Реанімація в Дніпрі переповнена хворими на COVID-19, пацієнти прибували зі 100% ураженням легень

Реанімація в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова переповнена хворими на коронавірус. Наразі там перебувають 118 пацієнтів, з них 24 – вкрай "важкі", а шість під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Водночас останні п'ять заражених надійшли зі 100% ураженням легень. Про це 29 березня повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко у себе в Facebook.

За його словами, третя хвиля коронавірусу стає найстрашнішою. Якщо так буде продовжуватися, система охорони здоров'я України ризикує досягти своєї межі в квітні, вважає лікар.

"У Мечникова відділення інтенсивної терапії та реанімації переповнені ковідними і постковідними пацієнтами. Тепер хвороба, схоже, сильніше вражає молодих і взагалі вирізняється великою кількістю складних випадків", – написав Риженко.

Головний лікар обласної лікарні зазначив, що у 99% хворих, які перенесли коронавірусну інфекцію, трапляється депресія, тривога, головний біль та інші неврологічні порушення.

"Виділяються чотири групи можливих ускладнень: кардіо-респіраторні порушення, неврологічні, м'язово-скелетні, проблеми харчування і метаболізму", – зазначив він.

Риженко вкотре закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу. Лікар підкреслив, чим більше осіб отримають захист від хвороби, тим швидше сформується колективний імунітет.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 25 березня ввели суворі карантинні обмеження через важку ситуацію з COVID-19. Заходи були вжиті, поки місто ще не перебуває в "червоній" зоні карантину.