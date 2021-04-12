Дніпропетровщина стала епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 11 квітня, на коронавірус у Дніпропетровській області захворіли 1112 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Наступними в статистиці опинилися Харківська – 595, Львівська області – 590, місто Київ – 537 і Київська область – 477. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Луганській – 43 та Івано-Франківській – 49 областях. Відзначимо, що на Дніпропетровщині спостерігається зростання захворюваності на коронавірус із початку року.

Кількість захворювань за регіонами на добу:

м. Київ – 537 випадків;

Вінницька область – 159 випадків;

Волинська область – 247 випадків;

Дніпропетровська область – 1112 випадків;

Донецька область – 327 випадків;

Житомирська область – 349 випадків;

Закарпатська – 62 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 49 випадків;

Київська область – 477 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 303 випадки;

Одеська область – 443 випадки;

Полтавська область – 136 випадків;

Рівненська область – 174 випадки;

Сумська область – 377 випадків;

Тернопільська область – 315 випадків;

Харківська область – 595 випадків;

Херсонська область – 195 випадків;

Хмельницька область – 149 випадків;

Черкаська область – 385 випадків;

Чернівецька область – 168 випадків;

Чернігівська область – 255 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі через самолікування COVID-19 жінка опинилася в критичному стані з сатурацією 40%. Пацієнтку під'єднали до ШВЛ за допомогою спеціального шолома.