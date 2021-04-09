Склоочисники: коли змінювати та на що звернути увагу?

Напередодні сезону весняних злив задля безпеки варто оцінити стан щіток.

Експерти компанії Bosch розповіли АвтоОбозу, що потрібно робити, щоб щітки склоочисника забезпечували гарну якість очищення скла на довгий час.

Весна – час не лише для сезонної заміни гуми, але й профілактичного огляду склоочисників. Взимку їм доводилося працювати в непростих умовах. Мороз, обмерзання скла, дощ, бруд негативно вплинули як на гумові компоненти, так і на конструкцію та кріплення.

Візуальний огляд

Взимку двірникам доводиться працювати в екстремальних умовах. Мороз, обмерзання скла, дощ, бруд негативно впливають як на гумові компоненти, так і на конструкцію і кріплення склоочисників. Тому після зими і перед сезоном весняних злив слід провести огляд і оцінити стан щіток.

Звернути увагу слід на:

Стан каркаса – чи немає корозії металу, особливо на стиках та кріпленнях.

Гумову кромку – чи немає тріщин, розривів та інших пошкоджень. Особливо уважно перевірте наявність закруглених країв, які перешкоджають контакту щітки склоочисника з лобовим склом, знижуючи якість очищення.

Рівномірність прилягання щітки – зношений або пошкоджений "двірник" не буде точно відповідати формі лобового скла, залишаючи неочищені зони на склі.

Важіль – переконайтеся, що щітка надійно встановлена на тримачі склоочисника.

Як добитися відмінних результатів очищення

Регулярне обслуговування щіток склоочисників допоможе забезпечити максимальну видимість, а, значить, вашу безпеку на дорозі.

Регулярно очищайте лобове скло та гумки "двірників". Не лінуйтеся мити скла авто, наприклад, під час заправки на АЗС, особливо взимку і в міжсезонні, - періоди найбільш інтенсивного забруднення.

Використовуйте якісний омивач. Регулярно перевіряйте рівень рідини для очищення лобового скла та завжди дотримуйтесь зазначену пропорцію суміші.

Слідкуйте за станом щіток та дотримуйтесь регламент заміни. Найкраще міняти двірники до і після кожного зимового сезону, не рідше одного разу на рік.

Видаляйте листя та бруд зі скла. Не вмикайте "двірники", якщо на їх шляху є листя або бруд, які можуть пошкодити гуму склоочисника.

Не дозволяйте "двірникам" працюють "на суху". Тертя гуми о скло має суттєвий опір приводу, викликаючи його підвищений знос, але головне – стирання робочі кромки гумки. Вибирайте режим роботи склоочисників відповідно до інтенсивності дощу.

Ніколи не використовуйте "двірники" для видалення льоду або інею з лобового скла. Замість цього використовуйте скребок або обігрів скла, щоб розтопити сніг та лід.

Вибирайте правильні щітки. Завжди дотримуйтеся розмірів, рекомендованих заводом-виробником вашого автомобіля. У разі, якщо щітка буде довшим, ніж штатна, це може загрожувати тим, що при роботі вони будуть чіплятися один за одного. А якщо ж щітка буде короткою, то скоротить область огляду для водія та пасажирів, що не тільки некомфортно, але й небезпечно.

Як вирішити основні проблеми у роботі "двірників"

Незважаючи на оптимальне технічне обслуговування та регулярну заміну щіток склоочисників, результати очищення залишає бажати кращого? Причин може бути декілька.

Огляд або установка нового комплекту щіток склоочисника – простий, недорогий, але критично важливий пункт весняного обслуговування автомобіля. Виконуйте його та будьте у безпеці у будь-яку погоду!

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