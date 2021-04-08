Топ китайських автомобілів, які майже не ламаються. Фото

Колись заведено було вважати, що китайські автомобілі дуже ненадійні і можуть бути розглянуті до купівлі лише в разі обмеженого бюджету. Об'єктивно це твердження вже не здається таким актуальним.

Auto Oboz зібрав найнадійніші китайські машини, які не розчарують своїх власників. У всякому разі, вони майже не поступаються світовим аналогам. А з урахуванням того, що автомобілі з КНР залишаються привабливими завдяки ціні, можна дійсно замислитися про їх купівлю.

Традиційно найвищі сходинки в рейтингах надійності посідають моделі брендів, які входять до складу спільних підприємств зі світовими автовиробниками. Наприклад, Dongfeng Kia, GAC Honda, Changan Ford та інші. Але й окремі китайські компанії щороку покращують показники і підвищують якість продукції.

Chery Tiggo 3X

Один із найдешевших кросоверів Chery. У Китаї за нього просять від $7600. В Україні продається під ім'ям Chery Tiggo 2 від $11 500.

Chery Tiggo 3X за $ 7600 Chery

DongFeng Joyear X5

Входить до трійки найкращих маленьких кросоверів на китайському ринку. Покупцям подобається надійність та якість оздоблювальних матеріалів. Вдамо, що автомобіль не схожий на VW Tiguan.

DongFeng Joyear X5 за $10 700 DongFeng

Geely Vision S1

Хетчбеки С-класу – європейська прерогатива, та в Китаї вони теж популярні. На S1 є хороший попит. В основі конструкції – автомобіль, якому вже 12 років. Мабуть, за цей час Geely встигла максимально модифікувати вузли та агрегати.

Geely Vision S1 за $9000. Geely

Venucia T90

Компанія Venucia співпрацює з Nissan. Безпосередньо компактний кросовер Т90 побудований на основі Murano. Найімовірніше, саме тому модель вийшла надійною.

Venucia T90 за $18 000 Venucia

GAC GS8

Цей великий кросовер – своєрідна альтернатива Toyota Land Cruiser 200. Авжеж, GS8 – не позашляховик, проте вигляд має чудовий і є практичною машиною.

GAC GS8 за $25 500 GAC

Baojun 730

У Китаї полюбляють мінівени. Отже, і в цьому сегменті є улюбленець публіки. Покупці цінують зручність і надійність Baojun 730, що схожий на Volkswagen Touran.

Baojun 730 за $9700 Baojun

Wuling Hongguang S3

Wuling Hongguang S3 – компактний кросовер дивної форми, який має вигляд, м'яко кажучи, неоднозначний. Проте власники рідко повідомляють про його поломки.

Wuling Hongguang S3 за $8700 Wuling

Geely FC Vision

Своєрідна відповідь Skoda Octavia – проста, практична і досить надійна машина. Та й вигляд має непоганий, але з цим у Geely останнім часом майже все гаразд.

Geely FC Vision за $7000 Geely

Changan Eado XT

Цікавий компактний хетчбек, який і європейським покупцям видався б цікавою пропозицією. Тим паче за $12 000. Крім гарної ціни на боці моделі також надійність, безпека і дизайн.

Changan Eado XT за $12 000 Changan

Roewe I5

Бренд Roewe – дивна реінкарнація британського Rover. Тепер це китайські машини. Причому останнім часом деякі моделі залишають покупців дуже задоволеними. I5 відзначають за надійність.

Roewe I5 за $10 500 Roewe

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