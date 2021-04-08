Топ китайских автомобилей, которые почти не ломаются. Фото

Когда-то принято было считать, что китайские автомобили очень ненадежны и могут рассматриваться к покупке только в случае ограниченного бюджета. Объективно это утверждение уже не кажется таким актуальным.

Auto Oboz собрал самые надежные китайские машины, которые не разочаруют своих владельцев. Во всяком случае, они почти не уступают мировым аналогам. А с учетом того, что автомобили из КНР остаются привлекательными благодаря цене, можно действительно задуматься об их покупке.

Традиционно наивысшие строчки в рейтингах надежности занимают модели брендов, которые входят в состав совместных предприятий с мировыми автопроизводителями. Например, Dongfeng Kia, GAC Honda, Changan Ford и другие. Но и отдельные китайские компании с каждым годом улучшают показатели и повышают качество продукции.

Chery Tiggo 3X

Один из самых дешевых кроссоверов Chery. В Китае за него просят от $7600. В Украине продается под именем Chery Tiggo 2 от $11 500.

Chery Tiggo 3X за $7600 Chery

DongFeng Joyear X5

Входит в тройку лучших маленьких кроссоверов на китайском рынке. Покупателям нравится надежность и качество отделочных материалов. Сделаем вид, что автомобиль не похож на VW Tiguan.

DongFeng Joyear X5 за $10 700 DongFeng

Geely Vision S1

Хэтчбеки С-класса – европейская прерогатива, но в Китае они тоже популярны. S1 пользуется хорошим спросом. В основе конструкции – автомобиль, которому уже 12 лет. Видимо, за это время Geely успела максимально модифицировать узлы и агрегаты.

Geely Vision S1 за $9000 Geely

Venucia T90

Компания Venucia сотрудничает с Nissan. Непосредственно компактный кроссовер Т90 построен на основе Murano. Скорее всего, именно поэтому модель получилась надежной.

Venucia T90 за $18 000 Venucia

GAC GS8

Этот большой кроссовер – своеобразная альтернатива Toyota Land Cruiser 200. Конечно, GS8 – не внедорожник, но выглядит отлично и является практичной машиной.

GAC GS8 за $25 500 GAC

Baojun 730

В Китае любят минивэны. Значит, и в этом сегменте есть любимец публики. Покупатели ценят удобство и надежность Baojun 730, который похож на Volkswagen Touran.

Baojun 730 за $9700 Baojun

Wuling Hongguang S3

Wuling Hongguang S3 – компактный кроссовер странной формы, который выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Однако владельцы редко сообщают о его поломках.

Wuling Hongguang S3 за $8700 Wuling

Geely FC Vision

Своеобразный ответ Skoda Octavia – простая, практичная и довольно надежная машина. Да и выглядит неплохо, но с этим у Geely в последнее время почти все в порядке.

Geely FC Vision за $7000 Geely

Changan Eado XT

Интересный компактный хэтчбек, который и европейским покупателям показался бы интересным предложением. Тем более за $12 000. Кроме хорошей цены на стороне модели также надежность, безопасность и дизайн.

Changan Eado XT за $12 000 Changan

Roewe I5

Бренд Roewe – странноватая реинкарнация британского Rover. Теперь это китайские машины. Причем в последнее время некоторые модели оставляют покупателей очень удовлетворенными. I5 отмечают за надежность.

Roewe I5 за $10 500 Roewe

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