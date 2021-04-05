Xiaomi показала свій перший автомобіль

Xiaomi представили свій перший автомобіль, яким виявив будинок на колесах в єдиному екземплярі.

Кемпер презентували на двох слайдах під час трансляції, в якій китайський виробник електроніки розповів про свої новинки. Генеральний директор Xiaomi Group Лей Цзюнь вирішив не розкривати багато подробиць про авто. Про це повідомляє сайт Motor . ru (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автомобіль розробляли три місяці. Яку модель взяли за основу, гендиректор не повідомив, але, судячи по дизайну передньої частини, це був мікроавтобус Maxus V90 від компанії SAIC. Він оснащується дволітровим дизельним мотором, що видає до 161 кінських сил.

Житловий модуль автомобіля отримав багато електроніки, зокрема, численні гаджети "розумного будинку" Xiaomi. Серед них – кондиціонер, очищувач повітря, кавоварка, чайник, широкоформатний телевізор і ноутбук.

Чи буде серійне виробництво цього будинку на колесах, невідомо. Раніше компанія заявила, що збирається випустити доступний електрокар, який конкуруватиме з Apple і Tesla.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Xiaomi нещодавно оголосили про те, що вони почнуть виробляти електромобілі. За 10 років вони інвестують в цей сегмент 10 мільярдів доларів.